СМИ рассказали о «раболепстве» Трампа во время первого разговора с Путиным

Во время первого телефонного разговора президента США с российским лидером Владимиром Путиным Дональд Трамп разговаривал с ним «раболепно» и заискивал перед ним.

Об этом зданию The Washington Post рассказал целая группа его бывших и нынешних помощников. Чиновники Белого дома утверждают, что были «действительно в ужасе» от его манеры вести разговор.

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В первом разговоре, состоявшемся через две недели после инаугурации Трампа, президент США вел «заискивающе» и «раболепно». Он говорил о темах, в которых слабо разбирался, в то время как Путин придерживался четких формальных тем, необходимых для первого официального обмена мнениями.

В следующем разговоре Трамп назвал Путина великим лидером и извинился за то, что не позвонил раньше.

«Он заявил что-то вроде: „Черт возьми, мои люди не говорили мне, что ты хочешь поговорить“», — сообщил один из источников издания. Другой пожаловался, что американский президент в следующем разговоре попросил помочь ему наладить связь с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Мы не могли понять, с чего он вдруг стал таким дружелюбным», — рассказал еще один инсайдер. По его словам, с другими давними союзниками США Трамп был далеко не так любезен. Особенно с женщинами.

В частности, во время разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй летом 2018 года президент США довольно долго объяснял ей, что не верит в причастность правительства Путина к отравлению Скрипалей.

«Трамп долго развивал эту тему, на нее ушло минут десять разговора. Мэй говорила, что это весьма вероятно, а он твердил, что в этом не уверен», — вспомнил источник.