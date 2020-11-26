СМИ рассказали о последних часах жизни Марадоны

По информации телеканала, Диего Марадона проснулся утром 25 ноября в своем доме в Тигре в пригороде Буэнос-Айреса. Там спортсмен восстанавливался после перенесенной 12 ноября операции на мозге. За завтраком Марадона почувствовал себя плохо и был бледен. Он пожаловался на плохое самочувствие и ушел в свою комнату, чтобы отдохнуть.

«Мне нехорошо», — сказал Марадона после завтрака, сообщили журналисты TN.

В 10:30 спортсмена осмотрел находящийся в доме врач. После этого была вызвана скорая помощь. Также в доме был племянник футболиста.

К моменту приезда врачей Марадона уже не мог дышать. Его интубировали, пытались реанимировать, но спасти легендарного футболиста не удалось. Диего Марадона ушел из жизни в возрасте 60 лет.

Мир прощается с одним из самых легендарных футболистов мира. На улицах Неаполя запустили салюты в память о Диего Марадоне. Он пришел в футбол в возрасте девяти лет и после первой же тренировки тренер не поверил, что на поле играет ребенок. Забитые им голы навсегда войдут в историю мирового футбола, а сам он останется лучшим игроком столетия.