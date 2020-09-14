СМИ рассказали о подготовке покушения на посла США в ЮАР. Его якобы готовит Иран

На американского посла в ЮАР Лану Маркс готовят покушение. Таким образом, по версии СМИ, Тегеран намерен отомстить Вашингтону за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Американская разведка подготовила доклад, в котором говорится о поиске Ираном способов мести за смерть Сулеймани. Официальные лица уверяют, что одним из вариантов как раз является покушение на Маркс, сообщило издание Politico.

Информацию об угрозе спецслужбы якобы получили еще весной, но за последние недели она обрела более конкретные формы.

Чиновник правительства США, оставшийся анонимным, рассказал, что в заговоре замешано иранское посольство в Претории. Маркс уже предупредили об имеющейся угрозе.

Почему в качестве цели выбрали именно ее, не совсем понятно. С Ираном дипломат практически не связана. Скорее всего, в расчет взята ее дружба с Дональдом Трампом: с американским президентом Маркс знакома более 20 лет.

По имеющимся данным, у Ирана есть подпольные сети в ЮАР, и плацдарм для осуществления операций существует десятилетиями. В разведке Маркс назвали более легкой мишенью, чем дипломатические представители в Западной Европе. В этих странах отношения США с правоохранителями на местах и разведывательными службами более прочные.

Командующий иранским спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани погиб в Багдаде в начале января 2020 года. Он и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ходе спецоперации США, которую санкционировал Трамп.