Мир 18 декабря 2022, 00:08 СМИ рассказали о планах Украины убить начальника Генштаба России Герасимова NYT: США помешали Украине убить начальника Генштаба ВС России Герасимова РИА «Новости»

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Соединенные Штаты помешали Украине убить начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом сообщил The New York Times, ссылаясь на источники.

Покушение якобы намечалось, когда Герасимов приезжал в зону спецоперации. По информации источников, США узнали об этой поездке, но не стали рассказывать киевским властям. Соединенные Штаты опасались, что в случае покушения на генерала могла начаться война между Вашингтоном и Москвой.

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Украина все равно узнала об его поездке на линию фронта, а власти решили действовать самостоятельно. После этого Штаты попросили представителей киевского режима отменить нападение.

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О поездке Герасимова в зону проведения специальной военной операции Минобороны сообщало в июле. Он проинспектировал российские войска и принял доклады командующих.

В октябре начальник Генштаба провел телефонные переговоры с руководителем британского штаба обороны Энтони Рэйдэйкином. Они обсудили вопрос возможного применения «грязной бомбы» украинскими боевикам.