18 декабря 2022, 00:08
СМИ рассказали о планах Украины убить начальника Генштаба России Герасимова
NYT: США помешали Украине убить начальника Генштаба ВС России Герасимова
Соединенные Штаты помешали Украине убить начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом сообщил The New York Times, ссылаясь на источники.
Покушение якобы намечалось, когда Герасимов приезжал в зону спецоперации. По информации источников, США узнали об этой поездке, но не стали рассказывать киевским властям. Соединенные Штаты опасались, что в случае покушения на генерала могла начаться война между Вашингтоном и Москвой.
Реклама
Украина все равно узнала об его поездке на линию фронта, а власти решили действовать самостоятельно. После этого Штаты попросили представителей киевского режима отменить нападение.
Реклама
О поездке Герасимова в зону проведения специальной военной операции Минобороны сообщало в июле. Он проинспектировал российские войска и принял доклады командующих.
В октябре начальник Генштаба провел телефонные переговоры с руководителем британского штаба обороны Энтони Рэйдэйкином. Они обсудили вопрос возможного применения «грязной бомбы» украинскими боевикам.
США
Украина
Реклама
Реклама