СМИ рассказали о первом за три недели местном заражении коронавирусом в Гонконге

В Гонконге подтвердили новый местный случай заражения коронавирусом. Он первый за последние 23 дня. COVID-19 подтвердили у пожилой женщины, которая не выезжала за границу в последнее время.

Заболела 66-летняя местная жительница, сообщила газета South China Morning Post. Врачам пришлось изолировать восемь родственников пациентки. У некоторых уже есть симптомы коронавируса. Положительным на COVID-19 оказался и тест, сделанный внучке женщины.

В местных органах здравоохранения пока не прокомментировали новый случай. Медики должны объявить о нем на пресс-конференции.

Больных COVID-19 в Гонконге не выявляли последние три недели с небольшим. Исключением стали ввозные случаи: инфекцию привезли вернувшиеся из других стран пассажиры. Сейчас подтвержденных случаев всего 1048, летальных исходов четыре.

Местные власти смягчили введенные из-за коронавируса ограничения еще на прошлой неделе, поскольку эпидемическая ситуация улучшилась. В офисы вернулись госслужащие, в Гонконге снова открыты музеи и библиотеки, можно посещать спортплощадки и салоны красоты, ходить в кинотеатры и бары. Людям разрешили собираться в группы до восьми человек (раньше это число ограничивалось четырьмя), а с 27 мая в школах снова начнутся уроки.