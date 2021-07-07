СМИ рассказали о партии прозрачной Coca-Cola для Георгия Жукова

После окончания Второй мировой войны отношения между Советским Союзом и западными союзниками значительно ухудшились, вплоть до взаимного ограничения торговли. Для орденоносного маршала Георгия Жукова это оказалось проблемой. Дело в том, что советский полководец сильно полюбил напиток Coca-Cola, написало издание Business Insider.

Впервые американскую газировку Жуков якобы попробовал на встрече с генералом Дуайтом Эйзенхауэром, который сам был фанатом этого напитка. Издание написало, что после окончания войны советский маршал придумал, как получить партию Coca-Cola без проблем. Он, по версии СМИ, предложил не использовать в изготовлении газировки карамель. Бесцветную жидкость вполне можно выдать за водку.

Как утверждают в издании, с таким предложением он обратился к американскому коллеге генералу Марку Кларку, который командовал войсками в оккупированной Австрии. Тот передал просьбу советского военачальника президенту Гарри Трумэну, а уже он связался с главой компании Coca-Cola Export Corporation Джеймсом Фарли.

В те годы производители газировки расширяли свою деятельность в Европе. Одному из химиков производства поручили разработать формулу для прозрачного напитка, удалив карамель.

Получившуюся жидкость разливали в немаркированные бутылки с прямыми краями. На заказ сделали специальные крышки с красной звездой. Партию из 50 ящиков «белой» Coca-Cola якобы доставили на советскую территорию Вены. Стоящие на пропускном пункте осмотрели все ввозимые товар, но бутылки с прозрачной жидкостью не вызвали никакого подозрения.

История о прозрачной Coca-Cola для маршала Жукова всплывает в СМИ раз в несколько лет. Первоисточник этой истории американский писатель Марк Пендерграст. Ее он описал в своей книге «Бог, Родина и Coca Cola». Достоверность этой истории неизвестна.