СМИ рассказали о новых санкциях Лондона против россиян после Brexit

Британские власти намерены ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека. Под ограничительные меры могут попасть в том числе россияне.

Новый санкционный режим в следующем месяце готовится представить глава МИД Великобритании Доминик Рааб, сообщила газета Financial Times. Лондон заморозит активы людей, которые попадут в список.

В британском правительстве считают, что первая волна санкций затронет граждан России, Ливии и КНДР. Кроме того, ограничения, предположительно, введут против граждан Саудовской Аравии, которые причастны к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

Действие режима начнется, по имеющимся данным, после того, как Великобритания покинет ЕС. Brexit намечен на 31 января.

Рааб, указано в материале, хочет показать, что после выхода из ЕС страна будет выполнять роль мирового лидера. Санкции также стали ответом на опасения агрессивной торговой политики со стороны Британии, нарушающей права человека.

Известно, что в новом режиме санкций применят «поправку Магнитского«. С ее помощью можно будет замораживать активы. Кроме того, она позволит ограничить выдачу визу лицам, имеющим отношение к пыткам или убийствам.