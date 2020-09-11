СМИ рассказали о новом ударе по крупнейшей экономике Европы

Случаи африканской чумы свиней выявили в Германии. Экономика страны, которая является крупнейшим экспортером свинины в Европе, оказалась под ударом.

Чтобы предотвратить эпидемию среди животных, немецкие власти предприняли соответствующие меры. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Специалисты использовали дрессированных собак, чтобы найти погибших кабанов. На всем протяжении восточной границы установили электрические заграждения. Водителей попросили не выбрасывать на дорогах объедки.

Несмотря на предосторожность, дикого кабана с АЧС нашли на территории федеральной земли Бранденбург.

При подтверждении африканской чумы, даже у дикой особи, экспорт свинины сейчас же приостанавливают. Карантин уже спровоцировал в Германии худшую со времен Второй мировой войны рецессию. Вспышка заболевания еще больше ударит по главному производителю мяса в Европе и крупнейшему поставщику мяса в Китай.

Летом 2020 года в Самарской области ввели режим ЧС муниципального характера из-за вспышки африканской чумы свиней. Все началось с гибели трех животных в частном подворье.