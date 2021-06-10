СМИ рассказали о надежде США на возвращение послов после саммита в Женеве

Одним из итогов саммита президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина может стать возвращение послов обеих стран в Москву и Вашингтон. На это надеется американская сторона.

Источники рассказали телеканалу CNN, что Байден на встрече с Путиным затронет тему напряженных отношений между Соединенными Штатами и РФ.

«Президент Джо Байден планирует, что <…> два лидера смогут договориться о возвращении своих послов обратно в Вашингтон и Москву», — отмечено в материале.

Американские чиновники считают отправку дипломатов в столицы необходимым шагом для поддержания диалога между странами. Его значение будет решающим, поскольку в администрации Байдена рассчитывают достичь стабильных и предсказуемых отношений с РФ.

Посла РФ в США Анатолия Антонова отозвали в Москву после резкого высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина. В интервью телеканалу ABC News американский лидер согласился с мнением журналиста о том, что президент России — «убийца».

Для консультаций в Вашингтон российская сторона порекомендовала отправиться и послу США Джону Салливану. На родину он вернулся в конце апреля.