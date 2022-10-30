СМИ рассказали о любви Трасс к вину и суши | 360°

Мир 30 октября 2022, 22:42 СМИ рассказали о любви Трасс к вину и суши The Times: Трасс включала суши и вино в свой «райдер» на посту главы МИД Британии Unsplash

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Будучи главой МИД Великобритании Лиз Трасс требовала, чтобы во время поездок ей предоставляли суши и бутылку вина. О «райдере» бывшего премьера страны написала газета The Times со ссылкой на материалы книги о политике.

«Хоть это и не был официальный райдер как у путешествующих рок-звезд, посольствам по всему миру заранее отправлялись указания с подробностями, что она (Трасс — прим. ред.) ожидает в ходе визита», — уточнили авторы статьи.

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По их данным, во время визитов в другие страны Трасс варили кофе от независимых производителей, а на ланч подавали бейглы или суши. Также экс-премьер требовала, чтобы в холодильнике ее гостиничного номера всегда была бутылка вина сорта совиньон блан. Все блюда обязательно должны были быть свежеприготовленными. Как отметила бывшая советница Трасс, та выпивала каждый огромное количество эспрессо.

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«Она употребляла пищу, богатую углеводами, честно говоря, ни одна женщина старше 40 лет не должна так много есть и избегать последствий», — заявила Кирсти Бьюкенен.

Ранее журналисты сообщили, что хакеры взломали личный телефон Трасс и получили сверхсекретную информацию.