СМИ рассказали о коронавирусе в публичном доме в Валенсии. Но такого борделя не существует

В борделе «La selva negra» в Валенсии заперли 119 человек из-за того, что у одной из проституток обнаружили коронавирус — эта новость быстро разошлась по соцсетям, но оказалась фейком.

Как сообщал сайт Cerebrother, в борделе ввели 14-дневный карантин из-за того, что у проститутки нашли коронавирус после того, как она обслужила нескольких клиентов.

Издание пишет, что девушку с коронавирусом госпитализировали в местную университетскую больницу. 119 человек, из которых 86 клиентов, а остальные работники служб безопасности и уборки, официанты, проститутки, должны оставаться в увеселительном заведении до дальнейшего уведомления.

В той же заметке было написано, что власти опасаются, как бы жены и подруги мужчин, которых таким громким образом уличили в посещении борделя, не начали собираться перед клубом, чтобы потребовать объяснений. И уж совсем за гранью реальности — что с находящимися на карантине никто не общается, а медицинские маски им сбросили с беспилотника.

Эту новость сразу же стали репостить в соцсетях, издеваясь над теми, кто оказался под карантином. И зря. Издание Sputnik отметило, что никакой бордель в Валенсии не закрывали на карантин. Да и вообще заведения «La selva negra» не существует.

На сайте Cerebrother написано, что это сатирическое издание, абсолютно вся информация на нем вымышленная. Вот только эту приписку прочитали не все, и новость разошлась не только по соцсетям, но и по СМИ. Сейчас, конечно, статьи уже удалили.