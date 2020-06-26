СМИ рассказали о еще одном подозреваемом в деле об убийстве чеченца в Германии

В Германии нашли еще одного возможного подозреваемого в громком убийстве в Берлине. Это россиянин Роман Д. из Санкт-Петербурга, который мог помогать подготовить убийство, пишет немецкое СМИ.

Как написало немецкое издание Spiegel, Роман подавал документы на визу. В них были замечены «странные» совпадения с документами другого подозреваемого, Вадима Красикова, использовавшего фальшивые данные.

В пакете документов была та же справка с работы, которая указывала, что Роман работает петербургской компании ЗАО «Руст». Так из бумаг следует, что как Красиков, Роман находился в подмосковном Орехово-Зуеве некоторое время до убийства.

Следствие уверено, что Роман Д. — не настоящее имя. Доказательств у ведомства нет, но там уверены, что мужчина сыграл значительную роль в организации убийства.

Летом прошлого года в берлинском районе Тиргартен был убит гражданин Грузии чеченского происхождения Торнике Кавтарашвили. Известно, что он был участником войн в Чечне. Германия выслала российских дипломатов, из-за якобы недостаточных усилий по сотрудничеству в расследовании убийства. После это МИД России принял зеркальные меры.