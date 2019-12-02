СМИ рассказали о десятках новых площадок для пусков ракет в КНДР

С лета 2019 года в КНДР построили несколько десятков площадок для ракетных пусков. Они находятся по всей стране и позволяют производить запуски ракет различных типов, в том числе и межконтинентальных.

О наличии бетонных площадок рассказала японская газета Asahi, сославшись на источники в США и Южной Корее. Пхеньян предпочитает их использовать, поскольку запуск с обычной почвы может повлечь за собой поломку мобильной установки. Из-за этого изменится и траектория полета ракеты.

КНДР, отметили в материале, увеличивает число таких площадей с определенной целью. Так будет сложнее определить, из какого места произведут очередной ракетный пуск.

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Межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15» Северная Корея испытала в ноябре 2017 года. Ее предполагаемая дальность превышает 12 тысяч километров. Снаряд способен поразить цель на территории США.

В 2019 году Пхеньян возобновил пуски ракет малой дальности на фоне ухудшившихся отношений с США. Страна также проводит испытания реактивных установок залпового огня большой мощности.

По мнению южнокорейской разведки, до конца 2019 года КНДР может в очередной раз испытать ракету средней или большей дальности.