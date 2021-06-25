СМИ рассказали, кто принял решение о проходе эсминца у берегов Крыма

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принимал окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender недалеко от Крыма. Экипаж узнал о нем за два дня до инцидента.

Министр иностранных дел страны Доминик Рааб оспорил идею с главой британского Минобороны Беном Уоллесом, рассказала газета The Telegraph со ссылкой на источник среди военных.

Маршрут предложил глава оборонного ведомства. В британском МИД предположили, что Россия обернет инцидент в свою пользу.

«Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем это перешло к премьер-министру, чтобы он принял решение», — пояснил собеседник газеты.

Defender получил решение в понедельник 21 июня. Эсминец обязали совершить мирный проход в указанных водах. Днем 23 июня корабль нарушил российскую границу. Воды он покинул только после предупредительных залпов с российского пограничного судна и бомбометания с Су-24М.

Журналист телеканала «Би-би-си» оказался на борту Defender, когда его предупреждали о необходимости вернуться на курс. Ситуация уже обросла штуками.