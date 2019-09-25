СМИ рассказали, как Зеленский извинился перед Кадыровым за шутку пятилетней давности

Студия «Квартал 95», которую в 2014 году возглавлял Владмир Зеленский, использовала кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Нынешний президент Украины пытался извиниться перед ним через МВД Украины.

Зеленский лично обратился к первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову осенью того года, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в министерстве. Шоумен якобы боялся за свою жизнь.

Виталий Стрижак, находившийся в подчинении Евдокимова, договорился о встрече Зеленского с посредником Юрием Ериняком. В материале указано, что тот поговорил с замглавы Чечни и руководителем ведомства. Потом у последнего состоялся диалог с шоуменом.

Источник: Лавров очень кратко поговорил с Зеленским Подробнее

Источник уверяет, что была возможность и личной встречи руководившего тогда «Кварталом 95» Зеленского с Кадыровым. Однако Зеленский отказался ехать в Чечню. Вместо него «извиняться» поехал как раз Ериняк. Вскоре после этого машина нынешнего президента Украины загорелась в Киеве.

После избрания на пост главы государства Владимир Зеленский принес публичные извинения всем мусульманам за шутку пятилетней давности. «Квартал 95» показал тогда кадры, на которых чеченский лидер плакал после молитвы.

По словам Зеленского, про ролик он не был в курсе, пока не спросили его мнения о выпуске программы. Передачу, со слов украинского президента, готовила другая редакционная группа.