Мир 23 января 2023, 07:47 СМИ рассказали, как украинские беженцы остаются без крова в Британии The Guardian: украинские беженцы остаются без крова после окончания программы спонсорства РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские семьи сталкиваются с трудностями, пытаясь найти жилье в Великобритании после окончания программы спонсорства. Люди остаются без крыши над головой, сообщило издание The Guardian.

По его данным, в 2023 году на улице могут оказаться более 50 тысяч семей, поскольку шестимесячное размещение заканчивается без возможности продления.

Реклама

Она добавила, что даже тем, кто работает в Британии на полную ставку, трудно найти частное жилье.

Реклама

В материале рассказывается история 22-летней украинки Марии, приехавшей в Великобританию вместе с матерью Людмилой к тете в марте 2022 года по семейной визе. Тетю саму выселили, и Мария с матерью уже пять месяцев ютятся во «временном жилье» на юге Лондона, жалуясь на «старые грязные коридоры» и очень маленькую комнату — одну на двоих. Мария надеялась найти частное жилье, но пришла к выводу, что для этого нужно иметь много сбережений. Для тех, кто живет в Британии с помощью универсального кредита (пособие, выделяемое нуждающимся в этой стране), это почти невозможно: нужно еще вносить депозит.