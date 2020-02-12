СМИ рассказали, как ЦРУ и разведка ФРГ более 50 лет следили за перепиской 120 стран

Секретные сообщения более чем 120 стран на протяжении полувека читало ЦРУ. Корреспонденцию американская разведка перехватывала вместе со спецслужбой ФРГ. Всему виной — швейцарское шифровальное оборудование.

Совместное исследование на эту тему провели The Washington Post и немецкий телеканал ZDF. Его результаты со ссылкой на документы спецслужбы и интервью с бывшими и нынешними разведчиками опубликовала газета.

В материале идет речь о компании Crypto AG из Швейцарии. До 2000-х она лидировала на рынке шифровальной техники и поставляла свое оборудование более чем в 120 стран, среди которых были Иран, Индия, Пакистан, латиноамериканские военные хунты и даже Ватикан. СССР и Китай не входили в список государств, покупавших у швейцарцев оборудование.

Выяснилось, что с 1970 года Crypto AG принадлежала ЦРУ и разведке ФРГ. Позже, в 1990-м, немцы решили избавиться от своей доли из-за страха разоблачения и продали ее американцам. ЦРУ в свою очередь отказалось от актива только в 2018 году, когда технологии шифрования стали развиваться в интернете.

Первый контракт на поставку шифровального оборудования, говорится в исследовании, компания из Швейцарии получила из США еще во время Второй мировой войны.

В отчете американской разведки ситуацию с Crypto AG назвали «разведывательным успехом столетия».

«Иностранные правительства платили США и ФРГ неплохие деньги за то, чтобы их секреты стали достоянием минимум двух стран», — говорилось в материале ЦРУ. Прибыль Crypto AG, полученная за десятилетия, исчислялась миллионами долларов.

В 2020 году продукцией швейцарской компании пользуются более чем в десяти странах мира. Однако фактически Crypto AG ликвидирована решением акционеров, чьи личности не раскрываются. Это произошло после 2018 года, когда ЦРУ отказалось от структуры.

Большинство активов компании теперь принадлежит CyOne Security и Crypto International. Первая сейчас поставляет системы безопасности для швейцарских властей, а второй достался бренд производителя шифровальных устройств. От связи с ЦРУ в обеих компаниях открещиваются.

В Швейцарии, уточнило агентство Associated Press, после публикации материала решили начать расследование. Власти страны хотят проверить, насколько верны изложенные в статье утверждения.