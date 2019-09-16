СМИ рассказали, как Россия и Белоруссия объединят экономики

С января 2021 года экономические системы России и Белоруссии частично объединятся. Налоговый и Гражданский кодексы у стран, возможно, станут едиными. Это же коснется и внешнеторгового режима.

Москва и Минск, уточнил «Коммерсант», планируют унифицировать учет собственности. Кроме того, почти полностью объединится банковский надзор. Оба Центробанка при этом сохранят свои позиции. Ожидается, что для рынков нефти, газа и электроэнергии введут единый регулятор, а управление отраслями будет осуществляться государствами гармонизированно.

Предполагаемая степень интеграции, отмечено в материале, выше, чем у стран Европейского союза. Кроме того, не исключено, что с 2022 года возможно появление фактически конфедеративного государства. Ожидается, что равноправным для обеих сторон оно не станет. Причина этому — превалирование российской экономики над белорусской. Первая крупнее второй в 29 раз.

Работа над программой интеграции России и Белоруссии завершилась Подробнее

О создании рабочей группы, которая бы занималась урегулированием проблемных вопросов и развитием интеграции, Москва и Минск договорились в конце 2018 года. Потом с обеих сторон поступили предложения о сотрудничестве.

По словам главы белорусского Минэкономики Дмитрия Крутого, позиции сторон сейчас согласованы на 80%. Осталось договориться по вопросам «принципиального характера». К 2021 году, заметил он, страны рассчитывают прийти к единым отраслевым рынкам.