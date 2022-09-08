СМИ рассказали, как Блинкен избежал полета над Украиной | 360°

Мир 08 сентября 2022, 16:02 Поделиться Telegram

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Viber СМИ рассказали, как Блинкен избежал полета над Украиной Bloomberg: Блинкен добирался до Киева 11 часов на поезде РИА «Новости»

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Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось полдня ехать на поезде для необъявленного визита в Киев. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, Блинкен потратил 11 часов на дорогу. Однако такой способ добраться до Киева позволил ему не пользоваться воздушным пространством Украины.

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По данным СМИ, Блинкен прибыл в город с необъявленным визитом. О поездке официально не сообщали.

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По одной из версий, Блинкен приехал на Украину, чтобы якобы «продемонстрировать поддержку» со стороны США.

Также 8 сентября стало известно, что Штаты передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением.

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