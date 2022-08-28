СМИ раскрыли заговор властей Германии по национализации немецкой дочки «Газпрома»

Власти Германии тайно создали холдинговую компанию для проведения возможной национализации немецкой дочки «Газпрома». Об этом сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники, его процитировал ТАСС.

Компания SEFE, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH создана тайно, чтобы иметь возможность провести национализацию в ближайшее время, пишет издание. Бывшее дочернее предприятие «Газпрома» находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

«Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации», — подтвердили газете в министерстве по делам экономики и защиты климата Германии.

Управляющими директорами новой компании стали два юриста германского подразделения международной юридической фирмы CMS.

Компании SEFE понадобится больше пяти миллиардов евро для замены непоставленного газа из России. Согласно текущему состоянию, для поддержания ликвидности компании необходимо немногим более четырех миллиардов евро.