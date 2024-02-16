16 февраля 2024, 09:24
СМИ раскрыли возможности ядерного комплекса по «ослеплению» спутников
Reuters: устройства на ядерной энергии могут глушить или «ослеплять» спутники
Россия начала разработку устройства, которое способно оказать влияние на спутники на космической орбите. Об этом сообщило Reuters.
По мнению аналитиков, речь идет о неком глушителе сигналов, который способен вывести из строя всю электронику в пределах доступной области космического пространства.
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«Вероятно, российская сторона начала разработку системы, которая работает от ядерного источника и обладает всеми возможностями радиоэлектронной борьбы. Это версия более вероятна к выполнению, чем доставка ядерной боеголовки на космическую орбиту», — отметил бывший сотрудник разведки, аналитик Дэрил Кимбалл.
По мнению специалиста, такая система способна вывести из строя коммерческую и военную связь.
«В потенциальной конфронтации фактор спутников является нашим преимуществом, но и главной уязвимостью», — добавил он.
Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден поручил начать диалог с Россией в связи с вероятной разработкой оружия против спутников.
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