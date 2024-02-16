Мир 16 февраля 2024, 09:24 СМИ раскрыли возможности ядерного комплекса по «ослеплению» спутников Reuters: устройства на ядерной энергии могут глушить или «ослеплять» спутники РИА «Новости»

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Россия начала разработку устройства, которое способно оказать влияние на спутники на космической орбите. Об этом сообщило Reuters.

По мнению аналитиков, речь идет о неком глушителе сигналов, который способен вывести из строя всю электронику в пределах доступной области космического пространства.

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«Вероятно, российская сторона начала разработку системы, которая работает от ядерного источника и обладает всеми возможностями радиоэлектронной борьбы. Это версия более вероятна к выполнению, чем доставка ядерной боеголовки на космическую орбиту», — отметил бывший сотрудник разведки, аналитик Дэрил Кимбалл.

По мнению специалиста, такая система способна вывести из строя коммерческую и военную связь.

«В потенциальной конфронтации фактор спутников является нашим преимуществом, но и главной уязвимостью», — добавил он.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден поручил начать диалог с Россией в связи с вероятной разработкой оружия против спутников.