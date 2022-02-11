СМИ раскрыли тайну длинного стола на переговорах Макрона и Путина. Все дело в ДНК и страхе перед русскими врачами

Президент Франции Эммануэль Макрон не захотел сдавать тест на COVID-19 в России. Об этом со ссылкой на свои источники написало издание Reuters.

После прибытия в Москву французский лидер якобы не сдал ПЦР-тест. По данным издания, окружение главы Франции опасалось, что образцы его ДНК могут попасть к российским врачам. Перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным президенту Франции предложили сдать тест или соблюдать строжайшее социальное дистанцирование.

«Мы не могли принять то, что они получат в свои руки ДНК президента», — объяснил источник в окружении французского лидера.

Как написало Reuters, Макрон выбрал второй вариант. Именно этим издание объяснило длину стола для переговоров между главами двух государств.

Длина стола для переговоров русского и французского президентов стала поводом для мемов. Некоторые пользователи интернета сравнили его с площадкой для игры в бадминтон. Другие соотнесли его с картиной известного итальянского художника Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант также не остался в стороне. В ходе программы «Вечерний Ургант» он продемонстрировал коллаж, в котором часть стола вместе с президентом Франции оказалась на улице, возле Кремля.