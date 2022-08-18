СМИ раскрыли способ Запада навредить России в ООН

Запад и Украина могут попробовать отозвать полномочия у российских представителей в ООН. Об этом сообщило Reuters. Однако для этого потребуется поддержка как минимум большинства в генассамблее.

До этого Киев уже требовал исключить Россию из ООН, напомнило агентство. Однако эта идея нереализуема, поскольку требует рекомендации Совета Безопасности, а там у России имеется право вето.

«Другим вариантом может быть отзыв верительных грамот представителей президента России Владимира Путина, но для этого потребуется поддержка по крайней мере большинства в Генеральной Ассамблее», — говорится в материале.

Соответствует ли это предположение Уставу ООН. агентство не стало уточнять.

США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия и Норвегия запросили заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Его хотят провести 24 августа.

В предыдущий раз Совбез ООН собирался для обсуждения ситуации на Украине 11 августа. Это заседание организовали по инициативе российской стороны. Тогда страны обсуждали происходящее на Запорожской атомной электростанции.