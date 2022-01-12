СМИ раскрыли состав «тайной помощи» США для Украины

США в рамках оказания «тайной помощи» Украине собираются поставить ей радарную систему и морское оборудование на общую сумму в 200 миллионов долларов. Такое сообщение распространила газета Politico и добавила, что средства на эти цели будут браться у Пентагона.

Издание ссылается на официальных лиц Украины и США. Накануне подобная информация появлялась и от американского телеканала CNN. Журналисты сообщали, что в декабре прошлого года администрация президента страны Джо Байдена втайне одобрила дополнительную помощь для Украины. Сумма называлась все та же — 200 миллионов долларов. Телеканал обратил отдельное внимание на то, что такое решение в Америке приняли буквально за несколько недель до момента переговоров между США и Россией по стратегической безопасности в Европе.

По информации Politico, такую крупную сумму утвердили в рамках полномочий действующего президента США списывать бюджетные средства. Он имеет право отправить оборудование в те страны, которые, по мнению американской стороны, находятся в опасности. Затем администрация главы государства должна уведомить Конгресс о том, что ситуация в другом государстве требует оказания безотлагательной военной помощи.

В 2021 году президент США Байден дал поручение Госдепу предоставить для Украины военную помощь на сумму 60 миллионов долларов из средств Пентагона.