Мир 03 марта 2024, 10:38 СМИ раскрыли сокрушительные потери НАТО на Украине InfoBRICS: российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине

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Страны НАТО в ходе конфликта на Украине потеряли новейшие образцы оружия и военной техники. Об этом в материале для издания InfoBRICS написал обозреватель Драго Босник.

По его словам, России удалось успешно развенчать миф о якобы превосходстве западного оружия.

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«Мы все чаще видим это явление в последние недели. А в ходе летнего контрнаступления ВСУ потеряли сотни единиц лучшей западной артиллерии, бронетехники, систем ПВО и так далее», — написал обозреватель.

На прошлой неделе стало известно, что украинские военные лишились редкой американской инженерной машины Assault Breacher под Авдеевкой.

Минобороны объявило об уничтожении первого американского танка Abrams в зоне СВО. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что западная техника на полях сражений будет гореть точно так же, как и любая другая.