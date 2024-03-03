03 марта 2024, 10:38
СМИ раскрыли сокрушительные потери НАТО на Украине
InfoBRICS: российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине
Страны НАТО в ходе конфликта на Украине потеряли новейшие образцы оружия и военной техники. Об этом в материале для издания InfoBRICS написал обозреватель Драго Босник.
По его словам, России удалось успешно развенчать миф о якобы превосходстве западного оружия.
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«Мы все чаще видим это явление в последние недели. А в ходе летнего контрнаступления ВСУ потеряли сотни единиц лучшей западной артиллерии, бронетехники, систем ПВО и так далее», — написал обозреватель.
На прошлой неделе стало известно, что украинские военные лишились редкой американской инженерной машины Assault Breacher под Авдеевкой.
Минобороны объявило об уничтожении первого американского танка Abrams в зоне СВО. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что западная техника на полях сражений будет гореть точно так же, как и любая другая.
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