СМИ раскрыли роль Дании в слежке американцев за Меркель

Спецслужбы Дании предоставили американскому агентству национальной безопасности доступ на специальную станцию около Копенгагена, через которую вели прослушку за высокопоставленными чиновниками европейских стран. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Слежка велась с 2012 по 2014 год. Американцы слушали разговоры канцлера Германии Ангелы Меркель, занимавшего тогда пост министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера и лидера Социал-демократической партии Германии Пеера Штайнбрюка.

Датская станция предоставляла доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. При этом американцы одновременно следили за чиновниками МИД и Минфина Дании и главой фирмы оборонного сектора.

Также жертвами прослушки стали политики Швеции, Норвегии, Нидерландов и Франции. Правительство Дании получило информацию о действиях американцев в 2015 году после публикации секретного доклада, в котором был комментарий к публикации бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена.

Внутренний скандал стал причиной отставки главы датской спецслужбы. Издание не называет его имени, но речь, скорее всего идет о Ларсе Финдсене. Как сообщила телерадиокомпания «Би-би-си», вместе с ним ушли еще два сотрудника. Их обвинили в передаче информации другим странам. Подробностей дела власти королевства не раскрывали.

В правительстве ФРГ заявили, что не знали о ведущейся слежке. Представитель кабмина уточнил, что канцлер Ангела Меркель изучила материал издания. От других комментариев в правительстве отказались.