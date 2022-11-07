СМИ раскрыли причину отказа Джонсона от гонки за кресло премьера Британии | 360°

Мир 07 ноября 2022, 01:39 СМИ раскрыли причину отказа Джонсона от гонки за кресло премьера Британии Guardian: Джонсон отказался бороться за пост премьера Британии из опасения потерять доход Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон / РИА "Новости"

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Борис Джонсон отказался от участия в гонке за кресло премьер-министра Великобритании из опасения в случае проигрыша потерять доход от выступлений и мемуаров. Такую версию выдвинула газета The Guardian.

Журналисты издания выяснили, что после ухода с поста Джонсон вел переговоры с агентствами развлечений и талантов, включая наиболее известные. Клиентами агентства Гарри Уокера HWA являются Билл Клинтон, Барак Обама и Серена Уильямс.

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«По словам некоторых из тех, с кем он вел переговоры до отставки Лиз Трасс, потенциальный доход Джонсона оценивается примерно в двадцать миллионов фунтов стерлингов в год», — пишет издание.

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По данным газеты, Джонсону намекнули, что в случае проигрыша Риши Сунаку его привлекательность для мировой аудитории пропадет, следовательно, исчезнет и часть дохода, почти половина.

Жители Великобритании назвали фиаско отказ бывшего главы правительства от гонки. Многие считают, что это говорит о крахе Консервативной партии, доверие граждан к этой партии потеряно.