СМИ раскрыли подробности захвата «ценного свидетеля» по делу MH17

Также она раскрыла подробности спецоперации по захвату Цемаха сотрудниками СБУ на территории ДНР. По словам журналистки, не обошлось без жертв. Во время вывоза бывшего зенитчика из глубокого тыла один сотрудник СБУ погиб, а двое получили ранения.

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«Украина достала Цемаха как минимум ценой одной жизни», — уточнила она.

Кроме того, Ирина Ромалийская со ссылкой на источники уточнила, что голландские следователи начиная с субботы находятся в Киеве. Удалось ли им допросить Цемаха, она выяснить не смогла.

Сотрудники Службы безопасности Украины похитили Владимира Цемаха из его дома на территории ДНР в начале июля. Киев заявил, что бывший зенитчик возглавлял войска ПВО в городе Снежное летом 2014 года, когда произошло крушение малайзийского Boeing. Жертвами катастрофы стали 289 человек.

Власти самопровозглашенного региона утверждали, что никаких систем ПВО в Снежном тогда не устанавливали.

Доставленного в Киев Цемаха обвинили по статье «Создание террористической группы или террористической организации». Максимальное наказание, которое ему грозило, составляло 15 лет тюремного заключения.

В начале сентября появились слухи, что Владимира Цемаха могут включить в списки для обмена между Россией и Украиной. Следователи Нидерландов попросили Киев не выдавать его Москве, так как он является «важным свидетелем» и должен быть постоянно доступен для следствия.

В минувший четверг, 5 сентября, Апелляционный суд Киева выпустил Владимира Цемаха под личное обязательство. Но кто именно за него поручился, не уточнили.