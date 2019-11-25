СМИ раскрыли подробности содержания в этнических концлагерях в Китае

Более миллиона представителей этнических меньшинств живут в концлагерях Китая. Заключенных отправляют в идеологические и поведенческие центры «перевоспитания», где меняют их мышление.

Китайское правительство, напомнил телеканал ABC News, объясняет нахождение людей в подобных центрах как добровольное профессиональное обучение. Однако документы, оказавшиеся в распоряжении СМИ, говорят о том, что рассказы уйгуров и других мусульман правдивы.

Власти Китая описали стратегию, согласно которой этнические меньшинства нужно «блокировать еще до совершения преступления, заставить их пересмотреть собственные взгляды и переучить языку».

Форма социального контроля, внедренная Пекином, использует данные, собранные при помощи технологий массового наблюдения. Имена десятков тысяч людей, которых необходимо допросить или поместить под стражу, всего за неделю отобрал искусственный интеллект.

Речь идет о системе насильственного ассимилирования и подчинения представителей этнических групп, в основном уйгуров.

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Эксперты указывают, что подобные расчеты можно назвать «формой культурного геноцида». Кроме того, документы якобы подтверждают наличие «плана» у китайского правительства. Например, в отчете регионального министерства юстиции за 2017 год говорилось о необходимости «промыть мозги, очистить сердца, поддержать правильное, устранить неправильное».

В материале в том числе приводится история этнического казаха Эржана Курбана, которого полицейские задержали во время поездки в Китай, куда он отправился, чтобы увидеться с матерью. Мужчину обвинили в совершении преступлений за границей и заперли в камере с еще 10 узниками, запретив им молиться.

Заключенных заставляли неподвижно сидеть на жестких пластиковых табуретах, разговаривать между собой им было нельзя. За людьми 24 часа в сутки следили двое охранников. Тех, кто ослушался, вынуждали сидеть на корточках или переводили в одиночную холодную камеру на сутки.

«Это было не образование, а просто наказание. <…> Со мной обращались как с животным», — заключил Курбан.