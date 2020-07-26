СМИ раскрыли подробности сближение истребителей США с иранским лайнером

Первый раз истребители США помешали, когда иранский самолет летел над стратегическим сирийским регионом эт-Танф, недалеко от границы Сирии с Иорданией и Ираком. Во второй раз они приблизились на опасное расстояние, когда лайнер был над сирийско-ливанской границей.

Иранскому пилоту пришлось сбросить высоту, чтобы избежать столкновения с американскими военными самолетами над границей Сирии и Ливана.

Два истребителя ВС США поднялись в небо с военно-воздушной базы Аль-Азрак в Иордании.

Ранее американские истребители вплотную сблизились с иранским пассажирским самолетом, который летел из Тегерана в Бейрут. ЧП случилось над районом Эт-Танф на территории Сирии, где расположены силы США. Иранские СМИ писали о трех пострадавших пассажирах и нескольких членах экипажа, которые получили ранения при попытке пилота уйти от столкновения с истребителями.

Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута.

По данным Пентагона, американские самолеты выполняли задание в рамках операции «Непоколебимая решимость». Ее проводит в Сирии группа стран во главе с США. По версии американцев, F-15 находился на «безопасном расстоянии в тысячу метров от авиалайнера», когда решил убедиться, что перед ним действительно пассажирский самолет. После этого произошел визуальный осмотр авиалайнера.