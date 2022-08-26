СМИ раскрыли, почему Путин не доверяет Макрону

Российский лидер Владимир Путин не доверяет президенту Франции Эммануэлю Макрону, так как его политика противоречит идее о смерти мозга НАТО. Об этом написал обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье.

Макрону следовало бы выступить в роли посредника, чтобы прекратить конфликт на Украине. Но для этого нужен высокий уровень дипломатии, чего, по мнению Готье, лишен французский глава. Макрон оказывает военную поддержку киевскому режиму, что не способствует снижению напряженности в регионе.

«Тем более, что, поставив диагноз „смерть мозга НАТО“, он теперь одобряет все решения этой организации под американским руководством. Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос», — говорится в материале.

Выступая на «Крымской платформе», Макрон призвал не проявлять «слабости и духа компромисса» по отношению к России, потому что речь идет о свободе для всех и мире во всех частях земного шара.