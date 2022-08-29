СМИ раскрыли неудобную правду о хрупком единстве Запада в противостоянии с Россией

Подход США к украинскому кризису наткнется на «жесткую и неудобную» правду — решимость России прорвет тонкую оболочку единства Запада, ему никогда не победить в этом конфликте. Такую точку зрения высказал обозреватель Рамзи Мардини в газете The National Interest.

«Решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение», — считает автор материала.

Мардини отметил, что при любом раскладе «отвергнуть условия Москвы будет очень трудно». Несмотря на то, что украинские войска терпят одно поражение за другим, Запад не желает развернуться в сторону дипломатии, пишет Мардини.

«Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада. Поскольку Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой Вашингтоном политики, дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией», — подчеркнул публицист.

Ситуацию усугубляет активное участие НАТО, это лишь усиливает решимость России, считает автор. США И Европа должны приложить усилия и убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на компромисс.