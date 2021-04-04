СМИ раскрыли место размещения первых истребителей F-35B в Японии

Япония намерена разместить купленные у США первые истребители F-35B на базе Нютабару в префектуре Миядзаки на юге страны. Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.

Сейчас, как указано в материале, вопрос согласовывается с местными властями. При этом начало полетов истребителей запланировано только на 2024 год. F-35B японское правительство рассчитывает использовать в качестве защиты своих удаленных островов на фоне растущей военной активности Китая.

F-35B — это многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Истребитель разработала американская корпорация Lockheed Martin.

В марте сообщалось, что Япония решила разработать истребители пятого поколения к 2027 году. Созданием занимаются специалисты компании Mitsubishi Heavy Industries. Прототип истребителя планируют создать к 2027 году, а массовое производство собираются начать в 2031 году. На реализацию могут потрать около 14 миллиардов долларов.