СМИ раскрыли места переговоров Путина и Байдена

По предварительным данным, переговоры лидеров двух государств Владимира Путина и Джо Байдена могут пройти в Женеве — в вилле La Grange и в отеле Hotel Residence Parc des Eaux Vives. Информация появилась на сайте швейцарской газеты NZZ am Sonntag.

Издание сообщило, что недавно эти локации были осмотрены военными. Также не исключено, что на период проведения саммита могут закрыть и вовсе весь центр Женевы.

Газета Tamedia-Zeitungen написала, что российская сторона не захотела проводить переговоры в гостинице Intercontinental. Там в 1985 году прошла встреча лидера СССР Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана.

Переговоры Путина и Байдена состоятся 16 июня в Женеве. Скорее всего, темами станут сдерживание в сфере вооружений, безопасности, а также Украина и Белоруссия.

Российский лидер заявил, что не ждет прорывов по результатам встречи с американским коллегой Джо Байденом, уточнила «Национальная служба новостей». Путин отметил, что у двух государств «есть совпадающие интересы», несмотря на ряд противоречий.