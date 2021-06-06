facebook_pixel
    06 июня 2021, 10:54

    СМИ раскрыли места переговоров Путина и Байдена

    Анастасия Калинина

    По предварительным данным, переговоры лидеров двух государств Владимира Путина и Джо Байдена могут пройти в Женеве — в вилле La Grange и в отеле Hotel Residence Parc des Eaux Vives. Информация появилась на сайте швейцарской газеты NZZ am Sonntag.

    СМИ раскрыли места переговоров Путина и Байдена

    Издание сообщило, что недавно эти локации были осмотрены военными. Также не исключено, что на период проведения саммита могут закрыть и вовсе весь центр Женевы.

    Газета Tamedia-Zeitungen написала, что российская сторона не захотела проводить переговоры в гостинице Intercontinental. Там в 1985 году прошла встреча лидера СССР Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана.

    Переговоры Путина и Байдена состоятся 16 июня в Женеве. Скорее всего, темами станут сдерживание в сфере вооружений, безопасности, а также Украина и Белоруссия.

    Российский лидер заявил, что не ждет прорывов по результатам встречи с американским коллегой Джо Байденом, уточнила «Национальная служба новостей». Путин отметил, что у двух государств «есть совпадающие интересы», несмотря на ряд противоречий.