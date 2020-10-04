СМИ раскрыли, кто станет президентом США в случае тяжелой болезни Трампа

Согласно американскому закону, место Трампа может занять вице-президент США Майк Пенс. Такой сценарий возможен, если Трампу станет хуже из-за COVID-19 и он будет недееспособным.

«Чтобы снова занять свой пост [после выздоровления], Трампу нужно будет проинформировать конгрессменов, что он здоров и может снова выполнять свои обязанности. Затем Конгресс проголосует по этому вопросу», — говорится в сообщении The Telegraph.

Если две трети конгрессменов проголосуют против возвращения Трампа в президентское кресло, Пенс и дальше будет руководить Штатами.

2 октября стало известно, что медики выявили у Трампа и его жены Мелании COVID-19. Сначала американскому президенту было плохо: у него поднялась температура и упал уровень кислорода в крови. Теперь главе США лучше. Он работает из военного госпиталя.

Накануне Трамп записал видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя хорошо и в скором времени планирует вернуться к предвыборной кампании.