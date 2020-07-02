СМИ раскрыли имя посредника в «сговоре» России и талибов*

СМИ рассказали, кто был посредником в якобы сговоре России с запрещенной в РФ террористической группировкой «Талибан»*. По версии прессы, им выступил контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

Очередной материал о связи российских военных с талибами* опубликовала газета The New York Times.

Источники среди американских и афганских официальных лиц рссказали, что Азизи имел отношение к некоему строитеельному проекту возглавляемой США коалиции. В какой-то момент он уехал работать в Россию.

NYT сослалась на доклады разведки, подтвержденные с афганской стороны. В них якобы идет речь о многолетнем трансфере денег: Азизи передавал средства от военной разведки РФ связанным с «Талибаном»* боевикам.

Около полугода назад, указано в материале, сотрудники разведки Афганистана обыскали офисы нескольких бизнесменов в Кабуле и Кундузе. Спецслужбы предполагали, что они связаны со «схемой вознаграждения».

Замглавы провинциального совета Кундуза Сафиулла Амири заявил, что целью операции был как раз Рахмат Азизи. Он постоянно «ездил в Россию и обратно», но никто не знал, чем именно занимался контрабандист. Азизи скрылся к моменту рейда.

Скандальный материал, где впервые упомянули связь российской военной разведки с талибами*, вышел 26 июня. NYT, сославшись на источники, заявила, что Россия платила боевикам за нападения на военнослужащих международной коалиции, возглавляемой США. В Вашингтоне уже призвали ввести против РФ санкции.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.