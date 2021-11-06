СМИ раскрыли имя нового главы МИД Японии

Есимаса Хаяси возглавит японское внешнеполитическое ведомство. С кандидатом на пост нового главы МИД Японии уже определился премьер-министр страны Фумио Кисида, но официально состав правительства утвердят 10 ноября, сообщил телеканал NHK.

Хаяси прежде уже занимал руководящие посты в кабмине. Он был министром обороны, министром сельского хозяйства и министром образования. Пост главы МИД прежде занимал Тосимицу Мотэги, который был назначен генсеком правящей партии. Полномочия главы дипведомства до объявления нового состава кабмина возложил на себя премьер-министр.

Кисида также будет переизбран премьером 10 ноября. Он станет 101-м главой кабмина.

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