Мир 28 мая 2023, 09:16 СМИ раскрыли детали сделки между Белым домом и республиканцами по предотвращению дефолта CNN: договоренности Белого дома с республиканцами сняли угрозу дефолта минимум на два года Unsplash

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Соглашение между Белым домом и Республиканской партией США позволит стране предотвратить дефолт как минимум на ближайшие два года. Об этом сообщил телеканал CNN.

Администрация президента взяла на себя обязательство сократить федеральные расходы. В противном случае США уже в первых числах июня могли оказаться в ситуации, при которой выполнение долговых обязательств оказалось бы невозможным.

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«Сделка между Белым домом и конгрессом ограничит необоронные расходы на 2024 год уровнем текущего финансового года», — сообщили источник, осведомленный о деталях дискуссии.

В центре переговоров между администрацией президента и Республиканской партией стояли вопросы об ограничении бюджетных трат в обмен на повышение планки государственного долга.

Президент США Джо Байден назвал соглашение с республиканцами предотвращением экономической катастрофы в стране.