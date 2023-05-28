28 мая 2023, 09:16
СМИ раскрыли детали сделки между Белым домом и республиканцами по предотвращению дефолта
CNN: договоренности Белого дома с республиканцами сняли угрозу дефолта минимум на два года
Соглашение между Белым домом и Республиканской партией США позволит стране предотвратить дефолт как минимум на ближайшие два года. Об этом сообщил телеканал CNN.
Администрация президента взяла на себя обязательство сократить федеральные расходы. В противном случае США уже в первых числах июня могли оказаться в ситуации, при которой выполнение долговых обязательств оказалось бы невозможным.
Реклама
«Сделка между Белым домом и конгрессом ограничит необоронные расходы на 2024 год уровнем текущего финансового года», — сообщили источник, осведомленный о деталях дискуссии.
В центре переговоров между администрацией президента и Республиканской партией стояли вопросы об ограничении бюджетных трат в обмен на повышение планки государственного долга.
Президент США Джо Байден назвал соглашение с республиканцами предотвращением экономической катастрофы в стране.
США
Доллары США
Джо Байден
Реклама
Реклама