Мир 14 марта 2024, 19:37 СМИ раскрыли давние планы Франции по отправке военных на Украину Le Monde: Макрон рассматривает отправку войск на Украину с лета 2023 года Benjamin Cooper / Global Look Press

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Правительство Франции рассматривало вероятную отправку военного контингента на территорию Украины еще с лета 2023 года. Об этом сообщила газета Le Monde.

По информации источника, этот сценарий в Минобороны Франции обсуждали на заседании 12 июня, после первых неудач ВСУ в широко анонсированном контрнаступлении.

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«Слабость украинских войск обеспокоила Париж. Поэтому отправка сухопутных войск стала опцией, которую Франция больше не может исключать», — написали журналисты.

Французский генерал Пьер Шилль также отметил, что слова президента Эммануэля Макрона о вероятной отправке войск являются стратегическим и политическим посланием России о готовность принять такие меры.

«В этой ситуации задача военных в подготовке наибольшего числа вариантов, чтобы помочь президенту принять соответствующие военные и политические решения», — добавил он.

Президент России Владимир Путин не исключал, что обострившаяся антироссийская риторика Макрона может быть связана с провалами республики в африканских странах.