Мир 12 апреля 2023, 23:56 СМИ раскрыли данные о потерях ВСУ из документов Пентагона Fox News: Пентагон оценил потери ВСУ в 124-131 тысячу бойцов РИА «Новости»

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В рассекреченных документах Пентагона говорится, что украинская армия потеряла убитыми и ранеными 124-131 тысячу человек. Об этом корреспондент Fox News Лукас Томлинсон написал в Twitter.

«Правительство США недавно подсчитало, что с начала вторжения было убито или ранено от 124 000 до 131 000 украинских солдат», — уточнил он.

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Журналист отметил, что имеет в виду данные из «просочившихся секретных файлов». Томлинсон также заверил, что эти данные более чем в пять раз превысили официальную информацию, предоставленную ранее властями Украины.

Ранее Пентагон назначил расследование в связи с утечкой в публичное пространство материалов, где говорится о состоянии ВСУ. Также были обнародованы планы США и НАТО по укреплению украинских войск. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала утечку секретных разведданных документов Пентагона с приближающимися президентскими выборами в Соединенных Штатах.

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что сам руководит межведомственными усилиями по этому вопросу. По его словам, брифинги о реагировании на утечку данных проводят каждый день.