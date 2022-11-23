Мир 23 ноября 2022, 04:22 СМИ раскрыли, что Запад не сможет простить Украине TAC: Запад не простит Зеленскому самостоятельных переговоров с Россией Telegram

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Западные страны могут простить президенту Украины Владимиру Зеленскому все, кроме самостоятельных переговоров с Россией. Такое мнение выразил обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.

Автор статьи напомнил о падении ракеты на территории Польши. В первые же часы после появления новостей об этом украинский лидер ухватился за возможность выпросить побольше помощи от стран Запада.

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«Опасность того, что этот конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в третью мировую либо ядерную войну, никоим образом не сдержала Зеленского», — отметил Девлин.

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Он добавил, что НАТО и сама Польша не стали ничего говорить о пересмотре предоставления помощи киевскому режиму, когда выяснилось, что упала украинская ракета. При этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг чуть не вывернулся наизнанку, чтобы оправдать случившееся.

По словам обозревателя, подобные действия Запада дали Украине сигнал, что она не останется без поддержки, что бы она не делала. Не простят украинским властям лишь самостоятельные попытки урегулировать конфликт с помощью переговоров с Россией.