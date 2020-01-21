    21 января 2020, 01:14

    СМИ: Ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

    Валерия Шафирко

    Ракеты упали в «зеленой зоне» в столице Ирака — в Багдаде в районе посольства Соединенных Штатов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

    «Три ракеты упали в районе американского посольства в „зеленой зоне“ в Багдаде», — приводит агентство сообщение источника. Он также сообщил, что из посольства слышны сигналы воздушной тревоги.

    Информации об ущербе или пострадавших пока не поступало.

    В последнее время Багдад все чаще подвергается обстрелам. Так, в начале января прогремели взрывы в «зеленой зоне» иракской столицы в результате ракетного обстрела.

    Ситуация в Ираке обострилась после смерти командира спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, который погиб 3 января в результате ракетного удара американской авиации в Багдаде.

    Приказ о проведении операции отдал лично американский лидер Дональд Трамп. Свои действия США объяснили самозащитой — якобы Сулеймани был организатором ряда атак на базы международной коалиции, расположенные в Ираке, а также нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.