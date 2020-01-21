СМИ: Ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

«Три ракеты упали в районе американского посольства в „зеленой зоне“ в Багдаде», — приводит агентство сообщение источника. Он также сообщил, что из посольства слышны сигналы воздушной тревоги.

Информации об ущербе или пострадавших пока не поступало.

В последнее время Багдад все чаще подвергается обстрелам. Так, в начале января прогремели взрывы в «зеленой зоне» иракской столицы в результате ракетного обстрела.

Ситуация в Ираке обострилась после смерти командира спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, который погиб 3 января в результате ракетного удара американской авиации в Багдаде.

Приказ о проведении операции отдал лично американский лидер Дональд Трамп. Свои действия США объяснили самозащитой — якобы Сулеймани был организатором ряда атак на базы международной коалиции, расположенные в Ираке, а также нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.