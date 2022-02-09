СМИ: ракета взорвала здание торгового центра в Абу-Даби

Сильный взрыв прогремел в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. По словам местных жителей, в здание попала ракета. Об этом сообщили «Известия».

По имеющимся данным, в настоящее время на месте происшествия работают полиция и скорая помощь. Подробности происшествия устанавливаются. Очевидцы опубликовали видео момента взрыва.

На кадрах показано, как на верхнем этаже одного из зданий происходит вспышка огня, слышен взрыв, после этого включаются автомобильные сигнализации.

По неподтвержденным данным, два начиненных взрывчаткой беспилотных аппарата врезались в торговый центр Al Mariah в районе Марказия в Абу-Даби.

О жертвах информации нет. Полиция перекрыла подъезд к месту происшествия.