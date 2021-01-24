СМИ: работников впервые уволили в Германии за отказ привиться от ковида

Начальник центра сестринского ухода Рене Виллмер прошел вакцинацию от коронавируса вместе с женой. После этого мужчина призвал всех своих работников сделать прививку. На раздумья он дал сотрудникам два дня.

После истечения этого срока Виллмер получил отрицательный ответ и решил уволить отказавшихся вакцинироваться. По его словам, подчиненные не проявили уважения и не выслушали его. При этом одна из сотрудниц пояснила, что начальник не обратил никакого внимания на их опасения и пригрозил увольнением.

«Я не противник вакцинации. Я просто хотела еще несколько дней на раздумья. Это досадно, если кто-то мне устанавливает сроки по такому личному вопросу», — заявила женщина.

Она добавила, что собирается обратиться за помощью в суд. Всего работы лишились семь человек, но большинство из них уже нашли новое место. Сам Виллмер сейчас тоже ищет новых сотрудников. По информации издания, мужчине стали сыпаться угрозы от противников вакцинации. Виллмеру стали даже угрожать расправой.