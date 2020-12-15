СМИ: пуск ракет «Булава» вызывал сигнал тревоги на военной базе США в Германии

Официальные лица подтвердили, что сигнал тревоги на базе звучал несколько минут. Командование базы в соответствии с правилами уведомило военных соседнего города. После пуск ракет признали частью учений, а не реальной угрозой.

В официальном заявлении не упоминаются российские ракеты. Но несколько источников в военном ведомстве подтвердили, что причиной стали пуск ракет российскими военными. Один из собеседников заявил, что Минобороны России выпустило уведомление для американских пилотов, чтобы они не появлялись в одном из районов во время учений.

Сейчас рассматривается несколько причин случившегося. По одной из версий, сообщение о пуске могло автоматически прийти со спутников, которые отследили след баллистических ракет. Командование американской армии сейчас разбирается в случившемся. Так как ложное срабатывание сигнала тревоги может привести к непредсказуемым последствиям.

Как напомнила «Газета.ru», учебные залповая стрельба четырьмя ракетами «Булава» прошла в минувшую субботу. Их выпустила из подводного положения в акватории Охотского моря атомная подводная лодка «Владимир Мономах». Как доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину, боевая стрельба прошла на дальность более 5,5 тысяч километров.