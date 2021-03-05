СМИ: процесс развода певицы Адель завершился

Бракоразводный процесс британской певицы Адель с Саймоном Конецки завершился спустя почти полтора года. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание Us Weekly.

По словам собеседника агентства, судья принял решение по мировому соглашению пары в минувший четверг, 4 марта. Это означает, что 32-летняя певица и ее бывший 46-летний супруг окончательно развелись.

Как сообщила «Газета.ru», причиной столь долгого бракоразводного процесса мог стать раздел имущества. Точно об этом никому неизвестно, так как участники судебного процесса подписали соглашение о неразглашении информации по делу.

Адель и Саймон Конецки встречались с 2011 года. Тогда же певица родила от него сына Анджело. Узами брака они связали себя в мае 2018 года. Но уже 2019 году они объявили о разводе.

По словам источника, Адель и Саймон стали больше друзьями, чем просто супругами. Из отношений ушла романтика, поэтому они решили больше не мучить друг друга и позволить себе начать новые отношения. Пара намерена совместно заниматься воспитанием сына и не лезть в личную жизнь друг друга.