СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене

После появления в свободном доступе аудиозаписей телефонных разговоров, на которых экс-президент Украины Петр Порошенко якобы обсуждает внутреннюю политику страны с американскими чиновниками, прокуратура возбудила уголовное дело о злоупотреблении властью и госизмене.

Речь идет о переговорах с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри, сообщил ТАСС со ссылкой на украинскую прессу. Источник изданий утверждает, что сведения о деле в отношении Порошенко уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Скандальные многочасовые аудиозаписи обнародовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. Он сообщил, что разговор состоялся в конце 2015 — в начале 2016 года. Обсуждалась взятка в размере миллиона долларов в обмен на сохранение схем работы компании Burisma. Ее связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером.

С Джоном Керри Порошенко якобы обсуждал замену тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина. Ранее он жаловался на возможное вмешательство американских высокопоставленных чиновников в его работу.