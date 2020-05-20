СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
Речь идет о переговорах с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри, сообщил ТАСС со ссылкой на украинскую прессу. Источник изданий утверждает, что сведения о деле в отношении Порошенко уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Скандальные многочасовые аудиозаписи обнародовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. Он сообщил, что разговор состоялся в конце 2015 — в начале 2016 года. Обсуждалась взятка в размере миллиона долларов в обмен на сохранение схем работы компании Burisma. Ее связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером.
С Джоном Керри Порошенко якобы обсуждал замену тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина. Ранее он жаловался на возможное вмешательство американских высокопоставленных чиновников в его работу.