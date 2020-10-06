СМИ: протестующие захватили здание МВД в Бишкеке

Здание Министерства внутренних дел Киргизии заняли участники протестных акций. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Митингующие захватили здание МВД», — появляются сообщения в местных Telegram-каналах, на них ссылается «Интерфакс».

Также участники акций оппозиции собираются захватить здание Государственного комитета национальной безопасности. Пока не ясно, к какой именно партии относят себя митингующие.

Ранее стало известно, что в Киргизии сторонники бывшего президента страны освободили некоторых его соратников из колоний и СИЗО. Например, экс-премьера, советника главы государства и его охранника. Сотрудники исправительных учреждений не сопротивляются и отпускают заключенных. Днем ранее освободили и бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, пишет «Царьград».

Также митингующие захватили здания мэрии, парламента и правительства страны. Они уже назначили своего главу Бишкека и собираются выбрать временного премьер-министра Киргизии. Неофициальным мэром столицы стал Жоошбек Коеналиев, который избирался в парламент страны от проигравшей партии «Республика».