СМИ: протестующие в Гонконге разгромили редакцию агентства «Синьхуа»

Участники антиправительственной демонстрации в Гонконге разбили двери и окна офиса китайского информационного агентства «Синьхуа», а также изрисовали граффити стены.

Как сообщило Associated Press, со ссылкой на местные СМИ, в холле офиса начался пожар. 2 ноября полиция применила против участников демонстрации и вандалов в Гонконге слезоточивый газ и водометы. В ответ в стражей порядка полетели бутылки с зажигательной смесью.

Станцию метро в Гонконге подожгли во время протестов. Видео Подробнее

В субботу, 2 ноября, протестующие собрались в престижном торговом районе Козуэй Бэй они выкрикивали лозунги за демократию.

Еще одна большая толпа собралась в соседнем парке Виктория. Полицейские предупредили протестующих предупреждения о том, что митинг незаконный и призвали снять маски, которые в свете последних событий в Гонконге запретили законом.

Массовые уличные протесты начались в Гонконге в июне 2019 года из-за закона об экстрадиции. Местные власти пошли на уступки протестующим и отозвали в октябре законопроект. Бунт не утихает до сих пор.