СМИ: протестующие проникли на территорию аэропорта Порт-Судан

Группа протестующих пробралась на территорию аэропорта города Порт-Судана на северо-востоке Судана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники.

На данный момент власти приостановили прием и отправку самолетов. Ранее протестующие пытались совершить государственный переворот в Судане. Однако попытка не завершилась успехом. На данный момент контроль над ситуацией взяла армия.

Военную технику ввели на улицы Хартума, а солдаты перекрыли все мосты через Нил, передала «Политика сегодня» со ссылкой на Al Arabiya.